دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على مطار التيفور بريف حمص الشرقي

جهينة نيوز

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري مساء اليوم لعدوان إسرائيلي على مطار التيفور بريف حمص الشرقي ودمرت صاروخين من الصواريخ التي استهدفت المطار.

وقال مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن “وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي ودمرت صاروخين من الصواريخ التي استهدفت مطار التيفور”.

وأضاف المصدر “أسفر وصول صواريخ أخرى عن ارتقاء شهيد وجرح جنديين آخرين وإصابة مستودع ذخيرة وإلحاق أضرار مادية أخرى ببعض الأبنية والعتاد”.

ويأتي العدوان على مطار التيفور بالتزامن مع الانكسارات المتتالية للإرهابيين بريف حماة الشمالي وإدلب حيث يواصل الجيش العربي السوري حربه على المجموعات الإرهابية وتمكن من تحرير عدد من القرى والبلدات من الإرهاب.

وتدخل العدو الإسرائيلي على مدى السنوات الماضية مرات عديدة لدعم أدواته الإرهابية المنهارة حيث تؤكد عشرات التقارير الميدانية والاستخبارية الارتباط الوثيق بين هذه التنظيمات الإرهابية والعدو الإسرائيلي وتنسيقهما المفضوح إضافة إلى العثور على أسلحة إسرائيلية داخل أوكار الإرهابيين في العديد من المناطق.