القيلولة تحسن مزاج الأطفال والأداء المدرسي

جهينة نيوز:

كشفت دراسة حديثة أن القيلولة تعزز مزاج الطفل ومستويات الطاقة والأداء المدرسي.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية كشفت الدراسة التي أشرف عليها باحثون أمريكيون من جامعة كاليفورنيا والتي أجريت على ما يقرب من 3000 طالب في الصف الرابع والخامس والسادس تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عاما عن وجود صلة بين القيلولة في منتصف النهار وزيادة السعادة والتحكم في النفس ومشاكل سلوكية أقل وارتفاع معدل الذكاء.

وقال مؤلف الدراسة الرئيسي جيانكونغ ليو الأستاذ المساعد في التمريض والصحة العامة في الجامعة.. إن نقص النوم والنعاس أثناء النهار منتشران بشكل مدهش حيث يؤثر النعاس في ما يصل إلى 20 بالمئة من جميع الأطفال.

وأشار الدكتور أدريان راين وهو باحث مشارك في الصحيفة إلى أن الأطفال الذين أخذوا قيلولة ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع يستفيدون من زيادة بنسبة 6ر7 بالمئة في الأداء الأكاديمي وخاصة في الصف السادس.

وأثبت العديد من الدراسات المختبرية لجميع الأعمار أن الغفوة يمكن أن تظهر القدر نفسه من التحسن مثل ليلة كاملة من النوم في المهام المعرفية المنفصلة.