دعوة هامة من وزارة التربية لطلاب الشهادات الثانوية و الاعدادية

الأحد, 2 حزيران 2019 الساعة 23:15 | شؤون محلية, تعليم

دعوة هامة من وزارة التربية لطلاب الشهادات الثانوية و الاعدادية

جهينة نيوز:

دعت وزارة التربية طلاب صف التاسع والثالث الثانوي إلى متابعة الجلسات الامتحانية الخاصة بهم على موقع المنصة التربوية السورية (sep.edu.sy).

وأشارت الوزارة في بيان تلقت جهينة نيوز نسخة منه اليوم إلى أنه يمكن للطلاب طرح الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالامتحانات والتواصل المباشر أثناء الجلسات عبر السكايب (sep.syria) أو على رقم الهاتف (0116118318).

وكانت الوزارة أطلقت المنصة التربوية السورية في الثاني والعشرين من شهر أيلول عام 2018 بهدف التواصل المباشر بين المعلم والمتعلم وفق برامج يومية تعطى فيها دروس للمناهج المطورة ويجاب عن الأسئلة الواردة إلى المنصة من قبل موجهي الوزارة ومدرسيها في جميع المواد الدراسية.


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