أربعة ملتقيات توظيف خاصة بالمسرحين الراغبين بالعمل لدى القطاع الخاص

جهينة نيوز:

تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تأمين كل ما يلزم لتنفيذ برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية الذي أقره مجلس الوزراء في الـ 10 من شباط الماضي بالشكل الأمثل.

ويتضمن برنامج دعم وتمكين المسرحين العمل وفق مسارين الأول تقديم مبلغ مالي شهري لمدة عام كامل لكل مستفيد من البرنامج وقدره 35 ألف ليرة سورية والآخر السعي لصقل مهارات الراغبين بالحصول على فرص عمل وتأمينها لهم بحسب الرغبات التي حددها المستفيد في الطلب الذي قدمه للاستفادة من البرنامج .

ويسعى منفذو البرنامج لتأمين الإجراءات اللازمة والتشبيك مع مؤسسات القطاع الخاص لتوفير فرص العمل المناسبة للمسرحين الراغبين بالعمل لدى القطاع الخاص والبالغ عددهم وفق بيانات الوزارة أكثر من ألف مسرح من أصل 35 ألفا العدد الإجمالي للمسرحين حيث اتفقت وزارة الشؤون مع اتحادي غرفتي السياحة والتجارة اليوم على التحضير خلال شهر حزيران لإقامة أربعة ملتقيات توظيف خاصة بالمستفيدين من البرنامج في كل من محافظة دمشق وريفها وحلب وحمص.

مدير مرصد سوق العمل في الوزارة محمود الكوا أن الهدف من الملتقيات ربط طالبي العمل بأصحاب العمل بشكل مباشر وإجراء مقابلات بينهم بشكل فوري ضمن الملتقى ورصد أنواع التأهيل والتدريب التي يحتاجها المسرح لصقل مهاراته وتسهيل حصوله على فرصة عمل .

ولفت الكوا إلى أن حصول المسرح على عمل بالقطاع الخاص سيكون وفق شروط القانون رقم (17) لعام (2010) المتعلق بالعمل في القطاع الخاص وقانون التأمينات الاجتماعية والعمل لضمان الحقوق التأمينية للمسرح موضحاً أن المستفيد من البرنامج يستمر بتقاضي المبلغ المالي المخصص له 35 ألف ليرة لمدة عام كامل حتى في حال حصوله على فرصة عمل في القطاع الخاص .

وأوضح الكوا أنه وبالتزامن مع إطلاق برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية قامت وزارة الشؤون الاجتماعية عبر اتحادات غرف الصناعة والتجارة والسياحة بتوزيع استمارات لفروعها بالمحافظات لتحديد ومعرفة فرص العمل الفعلية الموجودة لدى القطاع الخاص وإمكانية تلبيتها من المستفيدين من البرنامج أو الفئات ذات الأولوية من أسر شهداء وجرحى الجيش العربي السوري مبينا أن “الوزارة تعمل أيضا لتامين فرص عمل للمسرحين عبر شراكتها مع عدد من أصحاب الفعاليات والمصارف الخاصة”.

وحول آلية إعلام المستفيدين وتسهيل معرفتهم بملتقيات البرنامج وكل تفاصيله بين مدير عام الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية المهندس لؤي العرنجي أن الصندوق اتفق مع الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على تزويدهم برسائل نصية مجانية يصل عددها إلى 200 ألف رسالة من شركة (ام تي ان) ومثلها من شركة (سيريتل) ليتم إرسالها للمستفيدين لإعلامهم بمواعيد استلام المبالغ المالية وملتقيات التوظيف وكل ما يتعلق بتفاصيل البرنامج.

وذكر العرنجي أن تقديم الطلبات إلى فروع ومراكز الصندوق للاستفادة من البرنامج ينتهي “يوم غد” وأن مديريات المالية بالمحافظات تواصل تسليم الدفعة المالية الأولى للمستفيدين من البرنامج حيث أصدرت الوزارة أمر الصرف للقائمة الإسمية الخامسة وهي الآن قيد التنفيذ بوزارة المالية.

وأقر مجلس الوزراء برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية في العاشر من شباط الماضي ممن أمضوا خمس سنوات أو أكثر بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية أو المسرحين نتيجة إصابتهم في العمليات الحربية بغض النظر عن سنوات خدمت