إخماد حرائق عدة في السويداء

جهينة نيوز

أخمد فوج إطفاء السويداء بمؤازرة الدفاع المدني والأهالي اليوم عددا من الحرائق التي طالت مساحات متفاوتة مغطاة بأعشاب يابسة في مواقع متفرقة ضمن مدينة السويداء ومحيطها.

وذكر قائد فوج إطفاء السويداء “نايف الشعار” أن عناصر وآليات الفوج تعاملوا اليوم مع 21 حريقا نشبت في أعشاب يابسة بمناطق متفرقة في المدينة والبلدات المحيطة بها وكان أشدها إلى الغرب من مساكن الشرطة حيث تنتشر أشجار الزيتون.

وأضاف إنه تم التعامل أيضا مع حرائق عدة منها حريق بين المنازل ببلدة رساس وغرب مفرق مصاد وعلى طريق ظهر الجبل وغرب كل من دوار النجمة ونقابة المقاولين والكراج الشمالي وقوس بلدة الرحى وكذلك حريق على طريق الحج وفي محل تجاري في بلدة عتيل إضافة إلى إخماد حريق شب بدراجة نارية ضمن محطة وقود داخل المدينة.

وأشار الشعار إلى أن فوج الإطفاء نفذ عددا من الحرائق الوقائية غرب طريق الرحى والملعب البلدي ضمن خطة مجلس المدينة بالتعاون مع المجتمع المحلي ورؤساء لجان الأحياء والمخاتير لإزالة الأعشاب اليابسة الكثيفة المنتشرة بين منازل المواطنين وجوانب الطرقات.

وتجاوزت الحرائق في السويداء خلال الشهر الفائت الـ300 حريق وفق إحصائيات فوج الإطفاء بعضها طال مساحات واسعة من محاصيل حقلية وأشجار مثمرة ومراع وأعشاب يابسة ومعظمها ناجم عن الحرق العشوائي وعدم التقيد بشروط وقواعد الوقاية والسلامة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثافة الأعشاب والحشائش الجافة.