علماء يزعمون: واحد من كل 6 أشخاص كائن فضائي

الأحد, 2 حزيران 2019 الساعة 19:38 | منوعات, منوعات

علماء يزعمون: واحد من كل 6 أشخاص كائن فضائي

جهينة نيوز

أعلن علماء غربيون، بعد عدة دراسات، أن حوالي مليار شخص على كوكب الأرض يعودون إلى حضارات من خارج كوكب الأرض.

واعتمد العلماء على نظريتهم الغريبة بناء على تحاليل الدم وغيرها من المؤشرات التي كانت تتمتع بها هذه الفئة من الأشخاص، وفقا لموقع "وان".

وقال العلماء أن هؤلاء الأشخاص يتمتعون بعامل سلبي لنظام الزمرة الدموية الريسوسية ويمتلكون شعرا أحمر اللون بالإضافة إلى تمتعهم باللون الأزرق والأخضر للقدحية، كما لديهم درجة حرارة الجسم أقل من الطبيعي.

كما يعتقد العلماء أن أسلاف الكائنات الفضائية يعانون من العديد من المشاكل أثناء الحمل والولادة بسبب هذه الميزات.

سبوتنك


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