صدور جداول أسماء وأرقام المكتتبين على مشروع الادخار السكني في عدد من المحافظات

جهينة نيوز

دعت المؤسسة العامة للإسكان المكتتبين على مشروع الادخار السكني لعام 2019 بمحافظات “ريف دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية والسويداء والقنيطرة ودرعا” إلى مراجعتها وفروعها للاطلاع على الجداول التفصيلية الموضح فيها أسماؤهم وأرقامهم.

وأوضحت المؤسسة في بيان تلقت جهينة نيوز نسخة منه أن على المكتتبين الذين قدموا أوراقهم الثبوتية وسددوا مبلغ التأمين خلال الفترة ما بين 17-3-2019 و 16-5-2019 الاطلاع على الجداول لمعرفة أسمائهم وأرقامهم التي ستجرى القرعة العلنية بموجبها على شاشة التلفزيون السوري ويتم الاعلان عنها لاحقا.

وأشارت المؤسسة إلى أنه يمكن للمكتتبين تقديم الاعتراضات إن وجدت إلى ديوان المؤسسة العامة للإسكان بالنسبة للمكتتبين بمحافظة ريف دمشق وإلى مقر فروعها المختصة بالنسبة للمكتتبين في محافظات حلب واللاذقية وحمص ومقر مجموعة إسكان حماة بالنسبة للمكتتبين في محافظة حماة ومقر مجموعة إسكان درعا بالنسبة للمكتبيين في محافظة درعا وذلك خلال مدة أقصاها 24-6-2019.

ويمكن الاطلاع على جداول الأسماء في مقر المؤسسة العامة للإسكان بالمزة وفروعها بالمحافظات أو عبر موقعها الالكتروني وصفحتها على الفيسبوك.

وكانت المؤسسة العامة للإسكان أعلنت في شباط الماضي عن فتح باب الاكتتاب على 12200 مسكن في مشروع الادخار السكني في عدد من المحافظات.