الاكتئاب قد يعرض النساء لخطر هذه الامراض

جهينة نيوز:

كشفت دراسة استرالية حديثة أن النساء اللاتي يعانين من أعراض الاكتئاب حتى بدون تشخيص سريري يتعرضن لخطر متزايد للإصابة بأمراض مزمنة متعددة.

ووفقا لمجلة الجمعية الأمريكية لعلم النفس الصحي فإن الباحثين في جامعة كوينزلاند الاسترالية فحصوا 7407 سيدات في منتصف العمر تتراوح أعمارهن بين 45 و50 عاما على مدى أكثر من 20 عاما وخلال تلك الفترة ظهرت أعراض الاكتئاب على 2ر43 بالمئة من النساء ومن بين هذه النسبة أصيبت 2035 سيدة بواقع 6ر63 بالمئة بأمراض مزمنة متعددة.

وقال الدكتور شياو لين المشرف على الدراسة إن أعراض الاكتئاب تزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة متعددة مشيرا إلى أن أكثرها شيوعا اليوم أمراض السكر والقلب والإصابة بالسكتة الدماغية