الحكم على الرجل المنتحل شخصية أمير سعودي

جهينة نيوز

قامت محكمة أمريكية بسجن رجل كولومبي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد انتحاله شخصية أمير سعودي، واستيلائه على أموال عدد من المستثمرين.

وبحسب ما ذكرته تقارير إخبارية، فقد قام الرجل، وهو كولومبي ينحدر من العاصمة بوجوتا ويدعى أنتوني جينياك، بانتحال شخصية أمير سعودي على مدى 30 عاما.

وقالت التقارير أن هذا الرجل، البالغ من العمر 47 عاما، كان يقيم في شقة فاخرة على جزيرة فيشر قبالة سواحل ميامي، حيث كان يعيش حياة مرفهة، فكان يرتدي سيارة روليكس، ويقود سيارة فيراري عليها لوحات دبلوماسية، والتي اتضح لاحقا أنه اشتراها عبر الإنترنت.

وعلى مدار 20 عاما، ادعى جينياك أنه أمير سعودي اسمه سلطان، حيث أوهم 26 مستثمرا بأنه على علاقة وثيقة بشبكة أعمال دولية ضخمة، لديها رصيد مصرفي قيمته 600 مليون دولار، وقد نجح في الحصول منهم على نحو 8 مليون دولار.

وأضافت التقارير أن محكمة ميامي الفيدرالية الأمريكية حكمت على هذا الرجل بالسجن لمدة 18 عاما و6 أشهر.