السورية للتجارة بحماة تطلق مبادرة (العيدية) للألبسة الجاهزة

جهينة نيوز

مع قدوم عيد الفطر وتلبية لحاجة الأسرة من كل أصناف الألبسة الرجالية والنسائية والولادية أطلق فرع السورية للتجارة بحماة مبادرة (العيدية) الخاصة بالألبسة الجاهزة.

وأوضح مدير فرع السورية للتجارة بحماة بسام سلامي ل" سانا" أن المبادرة موجهة لجميع العاملين في القطاع العام وتتضمن الحصول على مختلف أصناف الألبسة بالتقسيط ومن دون دفعة أولى من خلال تقسيط قيمة الشراء حتى مبلغ 50 ألف ليرة سورية على أقساط شهرية كل قسط 5000 ليرة بضمان محاسب الجهة التي ينتمي إليها طالب القسط على أن تسدد أول دفعة اعتباراً من الشهر الذي يلي تاريخ الطلب.

ولفت إلى أنه يمكن بيع العاملين مختلف أنواع الألبسة في صالات السورية للتجارة الرئيسية بمركز المحافظة إضافة إلى مناطق مجمع أبي الفداء في شارع أبي الفداء وصالة ابن رشد في سوق الدباغة وصالتي مصياف ومحردة ومجمعي سلمية والسقيلبية.

وكانت السورية للتجارة قدمت عروضاً تسويقية خلال شهر رمضان المبارك تضمنت عرض سلع تموينية وغذائية بأسعار منافسة ونوعية جيدة مع عرض التقسيط لكل العاملين في الدولة.