بعد غياب لاكثر من عشر سنوات.. نوال الزغبي تحيي حفلات فنية في سوريا وشكران مرتجى تعلق

جهينة نيوز

شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة أكدت فيها أنها ستحيي حفلات فنية في سورية هذا الصيف

كما أكدت مصادر صحفية أن الزغبي ستتواجد في سورية لإحياء حفلة غنائية ضخمة الشهر الحالي وذلك بعد غياب دام لأكثر من 10 سنوات.

تفاعل جمهور الفنانة مع تغريدتها معبرين عن فرحتهم لعودة نوال لاحياء الحفلات في سوريا

كما كتبت الفنانة شكران مرتجى للزغبي:

“‏‎‎اهلا وسهلا ورح يغلى الذهب ويخلص من الصاغات جاية الذهب الأصلي بتنورونا”.

لترد عليها :

“‏يا حياة قلبي انت ولك قلبك ما بينوزن لا بالدهب ولا بالالماس اغلى بكتير”.

وبذلك تكون الزغبي انضمّت الى قافلة النجوم الذين سيحيون سلسلة حفلات في سوريا هذا الصيف نذكر منهم نجوى كرم، كارول سماحة، وائل كفوري، ملحم زين، معين شريف.