ترامب يصف تعليقات ميغان ماركل بالـ"قذرة"

جهينة نيوز

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للصحيفة البريطانية "ذي صن" قبيل زيارته الرسمية إلى بريطانيا، وقال، "لم أكن أعلم أن ميغان ماركل أدلت بتعليقات "قذرة" عني".

وسخر مستخدمو تويتر من منشور على حساب تويتر الرسمي لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعام 2020، والتي تهدف إلى الترويج للرسائل المؤيدة لترامب ومكافحة "الأخبار المزيفة" (fake news)، وعلقت "سي إن إن" يوم أمس السبت على تعليقات ترامب تجاه ميغان، وإثر ذلك نشر المسؤولون فيديو على حساب حملة الرئيس الأمريكي، يتحدث ترامب خلاله عن ميغان خلال المقابلة وعلقوا أن مزاعم "سي إن إن" خاطئة.

وغرد المستخدمون على حساب حملة ترامب، "هذا ما قاله ترامب في الحقيقة عن ميغان ماركل، استمع بنفسك.

لكن كشف الفيديو المنشور أن ترامب يقول عن ميغان، "لا لم أكن أعلم أنها "قذرة"، وذلك بعد أن سئل ما إن كان يعلم أن دوقة ساسكس لم تكن "لطيفة" بتعليقاتها عنه هلال حملته الانتخابية عام 2016.

وأضاف ترامب أنه لم يكن يعلم أن ماركل وصفته بأنه "يثير الخلاف" و "يكره النساء"، وأشار إلى أنه "من اللطيف" أن تكون "أميرة أمريكية" كجزء من العائلة المالكة البريطانية، وأضاف أنه متأكد من أنها "ستعمل بشكل ممتاز".

وتفجرت التعليقات على المنشور بشكل كبير على تويتر، فلاحظ الكثيرون أن الفيديو حقق هدفا معاكسا للمرغوب فكان الهدف انتقاد "سي إن إن" على "أخبارها المزيفة"، لكن بالنتيجة حصل عكس ذلك فقد قال ترامب عن ميغان بأنها "قذرة" بالفعل.

ودافع مستخدمون آخرون عن ترامب معلقين أنه أسيء تفسير أقواله وتم إخراجها من السياق.

ولن تلتقي ميغان ماركل الرئيس الأمريكي خلال زيارته الأسبوع المقبل، حيث إنها في إجازة أمومة مع ابنها أرتشي البالغ من العمر ثلاثة أسابيع.

وأخبر ترامب أيضا الصحيفة البريطانية، أنه لم يعلم أنه لن يلتقي بدوقة ساسكس ويأمل بأنها "بخير".

وسيلتقي زوج ماركل، الأمير هاري بالرئيس الأمريكي خلال مأدبة غداء خاصة في إطار الزيارة وكذلك الأمير هاري.