جاهزية تامة للمشافي والإسعاف والطوارئ خلال عطلة العيد

جهينة نيوز

اتخذت وزارة الصحة الاستعدادات اللازمة لاستمرار توفير الخدمات الطبية والإسعافية خلال عطلة عيد الفطر.

و أكدت الوزارة في بيان استمرار عمل أقسام الإسعاف والطوارئ في المشافي العامة على مدار الساعة لاستقبال المراجعين إضافة إلى المراكز الصحية المناوبة في مختلف المحافظات.

وتضمنت استعدادات الوزارة لعطلة العيد تطبيق نظام مناوبات للكوادر الطبية في المشافي والمراكز الصحية وتأمين مخزون كاف من الأدوية والمواد الطبية ولا سيما الإسعافية وتكثيف جولات فرق التقصي الوبائي على محال بيع الأغذية والشرابات والتشدد في ضبط المخالفات.

ودعت وزارة الصحة الأهالي إلى إبعاد أطفالهم عن تناول الأطعمة المكشوفة والتي يشك بسلامتها للوقاية من التسممات الغذائية وتوخي الحيطة والحذر بكل ما يتعلق بألعابهم ومراقبتهم وتوعيتهم المسبقة بالابتعاد عن كل ما يتسبب بضررهم خاصة مسدسات الخرز والألعاب النارية والمفرقعات.