البدء بتجهيز قطارات نقل زوّار معرض دمشق الدولي

جهينة نيوز

بدأت الورشات الفنية التابعة للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية أعمال الفحص والصيانة لتأمين جهوزية قطارات محطة القدم المخصصة لنقل زوار معرض دمشق الدولي بدورته الـ61 ذهاباً وإياباً.

وتنطلق فعاليات معرض دمشق الدولي في الثامن والعشرين من آب القادم ولغاية السادس من أيلول تحت شعار “من دمشق إلى العالم”.

وحول الاستعدادات الفنية التي تجريها المؤسسة بين مديرها العام الدكتور نجيب الفارس في تصريح لـ سانا أن خطة العمل لهذا العام تتميز بتوفير الخدمة الأفضل لزوار المعرض بوقت أقل حيث تم تخصيص 34 رحلة يومياً “17 رحلة ذهاباً و17 رحلة إياباً من الساعة الثانية ظهراً وحتى الثانية ليلاً بمعدل رحلة كل 40 دقيقة.

وتشمل خطة التجهيز وفق الفارس 8 قطارات في محطة القدم 6 منها للعمل اليومي و2 احتياطيان مع تجهيز 55 عربة لتكون موضوعة في الخدمة قبل عشرة أيام من افتتاح فعاليات المعرض لهذا العام لافتاً إلى أن السكك الحديدية بين القدم وسبينة تحتاج إلى صيانة وإصلاح وتفقد للممرات في أماكن التقاطع مع طرق السيارات.

وأشار المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية إلى أنه سيتم تأمين باصات لنقل ركاب زوار المعرض من وإلى محطة القدم ومحطة المعرض مع تأمين وصولهم منها إلى بواباته الرئيسية إضافة إلى تجهيز صالات التذاكر لتستوعب أكبر قدر ممكن من الزوار دون أن يسبب ذلك أي تأخير أو ازدحام.

يذكر أن عدد زوار معرض دمشق الدولي بدورته الـ60 تجاوز المليوني زائر بحسب الأرقام الصادرة عن المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية.