نتنياهو: الغارات على سوريا نفذت بإيعاز مني!

جهينة نيوز

قال رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الغارة التي استهدفت مواقع عسكرية في سوريا تم تنفيذها بإيعاز منه بعد إجرائه مشاورات أمنية.

وأضاف نتنياهو تعليقا على الغارة التي شنها جيش العدو الإسرائيلي فجر اليوم على مواقع في سوريا: "أجريت مشاورات أمنية في أعقاب إطلاق قذائف من سوريا على الجولان، وأوعزت خلالها للجيش بالقيام بعملية حازمة".

وأوضح نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي "سيرد بقوة كبيرة على أي عدوان يشن ضدنا"، مشيرا إلى أن " هذه هي سياسة متسقة أنتهجها وسنواصل انتهاجها من أجل ضمان آمن إسرائيل".

وتصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية فجر اليوم الأحد استهدفت بعض المواقع في جنوب غرب دمشق والقنيطرة وأسفرت عن استشهاد 3 وإصابة 7 جنود سوريين بجروح.

وقال جيش العدو إن "الغارات كانت ردا على إطلاق قذائف سورية في وقت سابق على منطقة جبل الشيخ".

الم5فصدر: RT