دمشق: البيان الختامي للقمة الإسلامية في مكة لا يعبر إلا عن التبعية المكشوفة والمستمرة من بعض الدول لسادتها في الغرب

الأحد, 2 حزيران 2019 الساعة 10:17 | سياسة, محلي

دمشق: البيان الختامي للقمة الإسلامية في مكة لا يعبر إلا عن التبعية المكشوفة والمستمرة من بعض الدول لسادتها في الغرب

جهينة نيوز

اكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين انه كان الأولى بالقمة الإسلامية المنعقدة في مكة أن تبحث عن حلول لمشكلات بعض دولها المزمنة المتمثلة بالتطرف والعنف والتخلف والانغلاق وصولا إلى انعدام الديمقراطية والحريات والانتهاك اليومي لحقوق الإنسان.

وافاد المصدر: ان البيان الختامي الصادر عن هذه القمة لا يعبر إلا عن التبعية المكشوفة والمستمرة من هذه الدول لسادتها في الغرب وما العودة إلى بيان جنيف 1 وفكرة هيئة الحكم الانتقالية التي أكل الدهر عليها وشرب إلا تأكيد من الدول المجتمعة على عماها وصممها المزمنين عن كل التطورات والأحداث المتلاحقة منذ سنوات إلى الآن.


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