خطة لتعديل مخصصات البنزين للسيارات الخاصة تشمل خدمة المسافر

جهينة نيوز

كشفت مصادر مسؤولة في شركة محروقات عن وجود دراسة لخطة جديدة بالنسبة لمخصصات البنزين للسيارات الخاصة، تشمل مخصصات خدمة المسافر، وذلك خلال الشهر الحالي، لافتةً إلى أن كمية المئة لتر شهرياً المخصصة للسيارات الخاصة سوف تبقى مئة لتر مدعومة، في حين المخصصات الأخرى يمكن أن يتم تعديلها، وقد تقرّ بين يوم وآخر وذلك حسب صحيفة الوطن.

وبالنسبة للحديث عن إلغاء خدمة المسافر لفتت المصادر إلى ورود شكاوى عديدة من قبل أصحاب السيارات الخاصة إلى شركة المحروقات، تفيد بحدوث خلل كبير بالنسبة لتوزيع مخصصات خدمة المسافر على أصحاب السيارات، بالإضافة لعدم إمكانية حصول البعض من أصحاب السيارات على مخصصاتهم أثناء السفر وعدم الاستفادة من خدمة المسافر التي منحت لهم بسبب امتناع البعض من أصحاب محطات الوقود عن إعطائهم الكمية المخصصة لهم.

وأشارت المصادر إلى أن الشريحة الأولى التي تخص كمية المئة لتر المدعومة سوف لن يطرأ عليها أي تعديل، وسوف تبقى مئة لتر، في حين أن الشريحة الثانية التي تخص الكمية غير المدعومة وهي 140 لتراً شهرياً، سيتم رفعها حيث إنه بدلاً من أن يتم تزويد صاحب السيارة الخاصة بكمية 140 لتراً غير مدعوم شهرياً، قد يتم رفع هذه الكمية لتصل 400 أو 500 لتر، مبيناً أن خدمة المسافر من الممكن أن تدخل في الشريحة الثانية تلقائياً.

وأوضحت المصادر أنه عند اتخاذ قرار من قبل وزارة النفط والثروة المعدنية بإلغاء خدمة المسافر فسيكون بناء على رغبة المواطنين، ولفسح المجال لهم حتى يتمكنوا من تعبئة البنزين كل يوم، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن مدة توزيع البنزين المدعوم بقيت على حالها وهي كل خمسة أيام بكمية 40 لتراً.

وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية قد أكدت منذ أشهر قليلة أنه تم توجيه شركة محروقات لإطلاق خدمة المسافر للبطاقة الذكية بالشكل الذي يستطيع معه أي شخص عند السفر من محافظة إلى محافظة أخرى طلب مخصصات إضافية مشروطة بالسفر واحتساب المخصصات الإضافية آلياً حسب المسافة المقطوعة بين المحافظات وبسقف تعبئة 40 لتراً وهي مخصصة لمادة البنزين حصراً.