دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان صهيوني على ريفي دمشق والقنيطرة

جهينة نيوز

أعلن مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت لعدوان صهيوني استهدف بعض المواقع في جنوب غرب دمشق والقنيطرة وأسفر عن ارتقاء 3 شهداء وإصابة 7 جنود بجروح.

وذكر مصدر عسكري أنه “في تمام الساعة الثالثة و22 دقيقة من فجر اليوم ظهرت بعض الأهداف الجوية المعادية قادمة من اتجاه الجولان المحتل .. وعلى الفور قامت دفاعاتنا الجوية بالتصدي لها والتعامل معها وإسقاط الصواريخ المعادية التي كانت تستهدف مواقعنا في جنوب غرب دمشق”.

وأضاف المصدر أنه “في تمام الساعة الرابعة وعشر دقائق فجرا جدد العدو الصهيوني عدوانه بإطلاق عدة صواريخ باتجاه ريف القنيطرة الشرقي وقد أسفر العدوان عن ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة سبعة جنود آخرين بجراح إضافة إلى بعض الخسائر المادية”.

وفي السابع عشر من الشهر الماضي تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لأهداف معادية قادمة باتجاه القنيطرة .