حملة اعتقالات اسرائيلية في القدس المحتلة طالت 25 أسيرا فلسطينيا محررا

جهينة نيوز:

شنت قوات العدو الاسرائيلي السبت حملة اعتقالات واسعة في أنحاء مختلفة بمدينة القدس المحتلة، طالت 25 أسيرا فلسطينيا محررا على الأقل وحولتهم الى مراكز تحقيق في المدينة وسلمت بلاغات لعدد آخر للحضور الى التحقيق.

وقالت مصادر فلسطينية إن “الاعتقالات تزامنت مع دعوات مكثفة لجماعات الهيكل المزعوم لأنصارها وجمهور المستوطنين للمشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد الاقصى صباح يوم غد الأحد، وتزامنا مع مسيرات بأعلام الاحتلال تنفذها الجماعات اليهودية في المدينة المقدسة في ذكرى ما يسمى توحيد القدس”.

واضافت المصادر انه “عُرف من المعتقلين: عمرو أبو عرفة، وعمر محيسن، وجميل العباسي، وإيهاب الهدرة، ولؤي ناصر الدين، ومحمد الدقاق، وعرين الزعانين، وأحمد الركن، وفادي الجعبة، وعبيدة الطويل، ومحمد الطويل، ومحمد الشلبي، وأحمد هديب، ومحمد السلايمة/ أبو عرب، وثائر أبو صبيح، وأحمد أبو عليا، وتامر خلفاوي، وهشام البشيتي، ومراد مسك، وروحي كلغاصي، وأمين صيام، ومنير باسطي، ومؤمن حشيم، ومحمد غنيم، وابراهيم النتشة”.

فلسطين اليوم