التحالف الامريكي الغير شرعي يقر بقتل 1300 مدني في سوريا و العراق

جهينة نيوز:

أقرّ التحالف الدولي الغير شعري بقيادة واشنطن بمقتل أكثر من 1300 مدني في سوريا والعراق عن طريق الخطأ في غارات نفّذها من عام 2014 وحتى العام الحالي.

وأوضح التحالف أنّ قواته نفّذت أكثر من 34 ألف غارة جوية في تلك الفترة، و زعم التزامه بكل القوانين الدولية الخاصة بالنزاعات المسلحة التي تضمن حماية المدنيين.

وأشار إلى إجراء تحقيقات موسّعة في الحالات كافة التي ثبت فيها مقتل مدنيين بالخطأ.

و يذكر أن منظمة إيروورز الحقوقية البريطانية تقدر عدد الضحايا المدنيين لغارات قوات التحالف ب13 ألف قتيل.

وكان التحالف المذكور أقرّ عام 2018 بقتله نحو 1140 مدنياً جراء الغارات التي ينفذها في سوريا التي دخلها بشكل غير شرعي والعراق منذ عام 2014.