الاردن : والده أبلغ الشرطة و لم تتحرك .. بدافع الغيرة عم يقتل ابن اخيه

جهينة نيوز:

دفع الإدمان على المخدرات شابا أردنيا على قتل إبن أخيه طعنا بالسكين بحسب ما ذكر عم الطفل الآخر.

ونقلت وكالة "عمون" الأردنية عن صفحة الأردني خالد فارس على "الفيسبوك" قوله إن " إن الطفل المقتول كان محبوبا لدى الجميع في العائلة، الأمر الذي كان يجعل عمه القاتل والمتعاطي للمخدرات يشعر بالغيرة منه".

وأشار خالد إلى أن جدة الطفل كانت متعلقة به وتحبع وتعتبره بمثابة إبنها الأمر الذي دفع عمه (القاتل) للشعور بالغيرة منه.

روى عم الطفل المقتول في محافظة المفرق على يد عمه الاخر، مؤكدا أن المخدرات كانت هي السبب الرئيسي بمقتله.

ولفت خالد إلى أن القاتل (وهو عم الطفل أيضا) حاول قتل الطفل أكثر من مرة، ما دفع عمه الآخر ووالد الطفل يذهبان إلى إدارة مكافحة المخدرات والإبلاغ عن شقيقهما، والتوضح بأن نيته قتل الطفل، إلا أن الإدارة أبلغتهم بضرورة توفر حرز المخدرات بحوزة الشخص المشتكى عليه حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات بحقه، ووجهتهما للذهاب إلى حماية الأسرة.

وأضاف خالد إنهما اتجها إلى حماية الأسرة لطلب الحماية للطفل، إلا أن حماية الأسرة أبلغتهم بأنها يمكنها حماية الطفل إذا تعرض للأذى من قبل والده أو والدته فقط.

وقال خالد في منشوره إن بعد تعرض الطفل لثلاث طعنات من قبل عمه، حمله هو وذهب لإسعافه بسيارة إسعاف مركز صحي منطقة أم السرب، لكنه لم يجد سائق سيارة الإسعاف.