رئاسة مجلس الوزراء تصدر قوائم جديدة لتعيين 128 من ذوي الشهداء العسكريين

جهينة نيوز:

أصدرت لجنة القرار الخاصة بتعيين ذوى الشهداء العسكريين “الزوجة والأبناء” في رئاسة مجلس الوزراء اليوم قوائم اسمية جديدة لتوظيف 128 مواطناً من ذوي الشهداء بعد دراسة الطلبات المستوفية للشروط من قبل اللجنة.

وأوضحت اللجنة في بيان صدر اليوم أن عدد العقود المصدرة بلغ 128 عقداً حيث تم توجيه كتب خاصة بكل الطلبات للجهات العامة التي تم فرز الطلبات إليها ليصار إلى تعيينهم مباشرة مبينة أنه سيتم وضع قوائم الأسماء على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء.

ووصل عدد فرص العمل المؤمنة لذوي الشهداء العسكريين منذ تشكيل اللجنة في الشهر الرابع عام 2017 حتى الآن إلى 3774 فرصة عمل في مؤسسات الدولة.

وكانت اللجنة أصدرت في الشهر الأول من العام الحالي لائحة اسمية لتعيين 195 مواطناً من ذوي الشهداء العسكريين المستحقين فرصة العمل بعد دراسة الطلبات المستوفية للشروط من قبل اللجنة الخاصة بتعيينهم.