بالجرم المشهود .. الخوذ البيضاء التي مولها ترامب و رعاها اردوغان ترتكب جريمة حرب

جهينةنيوز:

لا أخلاق لدى التنظيمات الارهابية التي يدعمها الآوروبيين و الأمريكيين و تركيا و لا دين لهم, و جديد جرائم هذه العصابات الارهابية هو تجريف مقابر اسلامية للسوريين في منطقة عفرين.

و نشر ناشطون من الخوذ البيضاء صورة لارهابي من الخوذ البيضاء المدعوم و الممول غربياً من مال دافعي الضرائب الامريكيين و الاوروبيين و هو يجرف المقابر الاسلامية مبتسماً علماً أن مثل هذا الامر يعتبر جريمة حرب و محرم اسلامياً.

و يذكر أن جيش الاحتلال التركي هاجم مدينة عفرين و احتلها برفقة جماعات ارهابية من المرتزقة و ارتكب الكثير من جرائم الحرب التي وثقها الاعلام فضلاً عن تهجير القسم الاكبر من اهالي المدينة و ريفها