أمير سعودي: قمم الخزي فشلت وخائن الحرمين مقبل على زلزال

جهينة نيوز:

وصف الأمير السعودي خالد بن فرحان آل سعود، الملك سلمان بن عبد العزيز بـ خائن الحرمين على خلفية القمم التي استضافتها السعودية، مؤكدا أن “هزيمته وزلزلته” باتت قريبة، فيما أشار إلى “فشل” ما وصفها بـ"قمم الخزي" في بيع القضية الفلسطينية.

وقال آل سعود في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "قمم الخزي التي عقدت عند بيت الله الحرام لبيع القضية الفلسطينية فشلت".

وأضاف، أن "الكل يدرك الان مدى قذارة الإدارة السعودية الحالية المتمثلة في سلمان وابنه السفاح ومدى إجرامهما ، الى أن حولهما الله إلى بقرة حقيقية يتم امتصاصهم ليصبحوا أضحوكة العصر"، مخاطبا الملك السعودي بالقول: "هزيمتك وزلزلتك قريبة يا خائن الحرمين".

يذكر أن الأمير السعودي خالد بن فرحان آل سعود قرر في العام 2013 الانشقاق عن الأسرة الحاكمة ليحصل لاحقاً على حق اللجوء السياسي في ألمانيا.

واطلق بن فرحان في اذار الماضي حركة معارضة تحت مسمى حركة حرية شعب شبه الجزيرة العربية لتغيير النظام السعودي وإقامة ملكية دستورية.