الرعاف الانفي قد يكون إشارة لارتفاع ضغط الدم القاتل

جهينة نيوز:

درس أطباء بريطانيون علامات الأمراض الخطيرة، واتضح لهم أن نزف الدم من الأنف (الرعاف) قد يكون إشارة لارتفاع ضغط الدم القاتل، وخاصة إذا كان النزيف يتكرر دائما.

إن ضغط الدم من الأمراض الخطيرة، التي قد تؤدي إلى الوفاة. والمشكلة الرئيسية لهذا المرض هي عدم ظهور أعراض له، حتى أن الكثير من المصابين لا يعرفون خطورته. ويعتقد المصاب في البداية أن ما يشعر به ناتج عن الإرهاق. حتى أن تكرار نزف الدم من الأنف لا يدفع المريض لمراجعة الطبيب، مع أن الأطباء يؤكدون على ضرورة الانتباه لهذه الأعراض بصورة خاصة. لأن هذه الظاهرة قد تكون إشارة لوجود شكل قاتل من ضغط الدم.

وقد كشف العاملون في شركة Algamal وSarhan في المملكة المتحدة أن حالات نزف الدم من الأنف المثبتة في السجلات الطبية لوحظت لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، حيث أن تكرار النزف دليل على ارتفاع ضغط الدم من جانب وانخفاض سرعة تخثر الدم من جانب آخر. وهذا يمهد لترسب الكوليسترول في الشرايين مسببا ضيقها وبالتالي سوء إمدادات الدم. وإن عدم الاهتمام بهذه الأعراض قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. كما يشير الخفقان والصداع ومشكلات في البصر وضيق التنفس وآلام في الصدر والبطن إلى ارتفاع ضغط الدم. إن وجود أي من هذه الأعراض، يحتم على الشخص الذهاب فورا إلى الطبيب.

ميديك فورم