حادث مروع يودي بلاعب إسبانيا السابق خوسيه أنطونيو رييس

جهينة نيوز:

توفي اللاعب الدولي السابق في منتخب إسبانيا خوسيه أنطونيو رييس اليوم إثر حادث سير مروع عن عمر ناهز 35 عاما.

وأعلن نادي إشبيلية الإسباني الذي لعب له رييس سابقا على موقعه الرسمي نبأ الوفاة قائلا: “لا يمكن أن نعلن نبأ أسوأ من ذلك فلاعبنا السابق المحبوب خوسيه أنطونيو رييس توفي في حادث سير”.

وخاض رييس تجارب كروية متعددة حيث لعب لإشبيلية وأرسنال إلى جانب ريا ل مدريد وأتلتيكو مدريد وإسبانيول في إسبانيا وبنفيكا البرتغالي بينما كان آخر ناد لعب له هو إكستريمادورا في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

ويمتلك رييس سجلا دوليا به 21 مباراة مع منتخب إسبانيا سجل خلالها 4 أهداف.