آبل تستعد للتخلى عن "آيتونز"!

جهينة نيوز

تستعد شركة آبل للتخلي عن برنامج آيتونز بشكل كامل، حسب مصادر إعلامية.

وحسب معلومات وكالة أنباء بلومبيرغ فإن برنامج آيتونز سيستعاض عنه ببرامج مستقلة قائمة بذاتها تتيح الاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة الأفلام من مصدرها مباشرة.

ويُتوقع أن يعلن رئيس الشركة تيم كوك عن التخلي عن برنامج آيتونز خلال مؤتمر تنطلق فعالياته في الثالث من يونيو/حزيران.

وكان ما يسمى آيتونز يعتبر أفضل طريقة لتنظيم ما لدى مستخدمي منتجات آبل من موسيقى وأفلام والاستمتاع بها. وخرج هذا البرنامج إلى حيز الوجود للمرة الأولى في عام 2001.

وكانت آبل قد أجرت تعديلات على تصميم قسم البودكاست والمدونات الصوتية تتيح الاستماع للحلقات مباشرة من الموقع بدون الحاجة لبرنامج آيتونز.