ترامب ينهي منح الهند مزايا تجارية في الخامس من حزيران

السبت, 1 حزيران 2019 الساعة 11:36 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

ترامب ينهي منح الهند مزايا تجارية في الخامس من حزيران

جهينة نيوز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم امس الجمعة إن الولايات المتحدة ستنهي منح الهند معاملة تجارية تفضيلية في الخامس من يونيو حزيران.

وكان ترامب قد أعلن اعتزامه استبعاد الهند من برنامج نظام الأفضليات المعمم في أوائل مارس آذار.

وقال ترامب في بيان يوم الجمعة ”رأيت أن الهند لم تؤكد للولايات المتحدة أنها ستوفر دخولا عادلا ومعقولا لأسواقها“.

والهند أكبر مستفيد في العالم من برنامج نظام الأفضليات المعمم الذي يسمح باستيراد تفضيلي معف من الرسوم لسلع من الهند تصل قيمتها إلى 5.6 مليار دولار.

وأثار المسؤولون الهنود احتمال زيادة رسوم الاستيراد على أكثر من 20 سلعة أمريكية إذا استبعد ترامب الهند من البرنامج.

وبعث 24 عضوا في الكونغرس الأمريكي برسالة إلى الإدارة في الثالث من مايو أيار حثوا فيها على عدم استبعاد الهند من نظام الأفضليات المعمم.


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