محتجون يضرمون النار بالسفارة الأمريكية في هندوراس

جهينة نيوز

أضرم محتجون النار في بوابة دخول السفارة الأمريكية بمدينة تيغوسيغالبا عاصمة هندوراس الليلة الماضية خلال ثاني يوم من الاحتجاجات ضد الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز.

ونقلت رويترز عن مسؤولي اطفاء قولهم ان المحتجين أضرموا النار في المدخل المؤدي إلى مبنى السفارة وسط تيغوسيغالبا بنحو 12 إطارا للسيارات بعد سكب وقود عليها ما أدى إلى إلحاق أضرار ببوابة الدخول.

واندفع المتظاهرون صوب السفارة بعد أن قامت الشرطة بتفريقهم من منطقة تجارية قريبة على الرغم من أنه لم يتضح بشكل فوري سبب مهاجمتهم المبنى وهتف المحتجون “الحثالة الأمريكية” خارج السفارة.

ووقع الهجوم في ثاني يوم من الاحتجاجات ضد مراسيم أصدرها هيرنانديز يقول منتقدوه إنها ستؤدي إلى خصخصة الخدمات العامة.

ويواجه هيرنانديز معارضة قوية في هندوراس منذ فوزه بفترة ثانية في انتخابات رئاسية أثارت خلافات كبيرة نهاية 2017 انتقدها بقوة مراقبون دوليون ويقول معارضون إنه “سرقها”.