قتلى وإصابات في حادث إطلاق نار بمركز بلدية في فرجينيا الامريكية وانتحار الجاني!

جهينة نيوز

أعلن قائد الشرطة في فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا الأمريكية، إن موظفا ساخطا بالمدينة أطلق النار في مركز البلدية بالمدينة، بعد ظهر أمس الجمعة، فقتل 11 شخصا وأصاب ما لا يقل عن 6 آخرين قبل أن يقتل نفسه.

ووفقا لرويترز، قال قائد الشرطة، جيمس سيرفيرا، إن الشرطة مازالت تحقق في ملابسات الحادث على وجه الدقة بتلك المدينة الساحلية.

ولم يذكر "سيرفيرا" سوى تفاصيل بسيطة، ولكنه قال إن رجل شرطة كان من بين من أصيبوا في إطلاق النار، ولكنه نجا من الموت.

وكانت إدارة شرطة فرجينيا بيتش، أعلنت في سلسلة تغريدات على "تويتر" إن شخصا أطلق النار في المبنى رقم اثنين بمركز البلدية ونصحت الناس بتجنب المنطقة، وفقا لرويترز.

وفيما لم تتوافر على الفور مزيد من التفاصيل الرسمية عن أعمال الحادثة، فقد صرح أحد موظفي الأشغال العامة إحدى شركات الأخبار المحلية التابعة لتلفزيون "إن بي سي" الأمريكية، أن الموظفين سمعوا إطلاق الأعيرة النارية عندما كانوا متواجدين على مكاتبهم، وضاف أنهم شاهدوا امرأة مصابة بجروح بالغة على السلم، وفق ما ذكرته شبكة WAVY-TV"" عبر موقعها على الانترنت.

وأفادت محطة محلية تابعة لشبكة "إيه بي سي"، أنه تم نقل شخصين أصيبوا في إطلاق النار إلى المستشفيات المحلية.

ومن جانبه، قال حاكم ولاية فرجينيا، رالف نورثهام، على موقع "تويتر" إن فريقه "يراقبون الوضع في فيرجينيا بيتش بنشاط"، كما أنه حث الجمهور على الحفاظ على مسافة بعيدة عن المنطقة و"اتباع جميع التعليمات الصادرة المتعلقة بتطبيق القانون".