240 ألف طالب المسجلون في الامتحانات الثانوية

جهينة نيوز

أنهت وزارة التربية كل التحضيرات لانجاز العملية الامتحانية للشهادتين التعليم الأساسي والثانوية العامة في مختلف فروعها.

وبين مدير الامتحانات في وزارة التربية- يونس فاتي نقلا عن صحيفة تشرين أنه بلغ عدد الطلاب المسجلين للشهادة الثانوية على مستوى القطر للفرع الأدبي 78946 طالباً وطالبة, موزعين على 688 مركزاً وللفرع العلمي 123584 طالباً وطالبة موزعين على 1019 مركزاً.

وبلغ عدد الطلاب المسجلين للثانوية الشرعية 2144 طالباً وطالبة موزعين على 34 مركزاً وبالنسبة للثانوية المهنية التجارية بلغ عدد المسجلين 17414 طالباً طالبة موزعين على 170 مركزاً والثانوية المهنية النسوية بلغ عدد المسجلين 2708 طلاب وطالبات موزعين على 50 مركزاً في حين بلغ عدد الطلاب المسجلين للثانوية المهنية الصناعية 15386 طالباً موزعين على 160 مركزاً.

وبلغ عدد التلاميذ المسجلين لشهادة التعليم الأساسي 300996 تلميذاً وتلميذة موزعين على 2377 مركزاً.

وأشار فاتي إلى التحضيرات التي قامت بها وزارة التربية بأن هناك حالة استنفار كامل لكوادر الوزارة ومديرياتها لإنجاز العملية الامتحانية وتتخذ مجموعة من الإجراءات التي تضمن حسن سير العملية الامتحانية وضبطها من خلال اختيار المكلفين الأكفاء لتوزيع مغلفات الأسئلة والتشدد في تحديد الجهات التي يسمح لها بزيارة المراكز الامتحانية وإصدار بلاغ خاص بذلك والتأكيد على جاهزية السيارات المصندقة المخصصة لنقل الأوراق الامتحانية وتكليف مندوبين من الوزارة بمرافقة سيارات نقل الأسئلة إلى المحافظات والإشراف على تسلمها وحفظها في الأماكن المخصصة لها وأضاف فاتي إلى أن إجراء التفتيش الوقائي للطلاب منعاً لإدخالهم وسائل الغش إلى داخل المراكز الامتحانية ومنع جميع العاملين المكلفين في المراكز الامتحانية من اصطحاب أي وسيلة اتصال إلى داخل المركز. ولفت يونس إلى تشدد الوزارة في معاقبة المخالفين للتعليمات الامتحانية ووضع شروط خاصة بتكليف رؤساء المراكز الامتحانية وأمناء السر واختيار دقيق لمندوبي الوزارة ومديرية التربية المكلفين بزيارة وضبط المراكز الامتحانية والتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية في المحافظات كل لحماية المراكز الامتحانية

منوهاً بأن هناك متابعة مستمرة ويومية على مدار 24 ساعة من قبل مديرية الامتحانات لحل جميع الإشكاليات والصعوبات التي تعترض عمل دوائر الامتحانات.