أبراج يوم السبت مع سمر عمران

مولود ١/ ٦: شخص ثابت، يكرس حياته لكل ما يعتقده انه صواب، قادر على التحكم بنفسه، شديد الوعي، احياناً يتجاهل وهو سلاحه الاقوى، يحب الاستقرار، سريع الفهم، قوي الذاكرة، شخص يسيره العقل والفكر، يكره المصروف والدفع بغير طريق، ناجح وجيد ومنظم، سنة تحمل لك تغيير سكن او ممكن نقل من مكان لآخر، سنة ترويج بمجال فني اعلامي صحافي لذلك يوجد تقلبات غير متوقعة لكن حركة النجاح بالمسائل المالية سوف تكون اكثر اي فرصة للتعلم سوف يكون لها آثار بعيدة المدى، سنة تقدم عنوان سنتك، حظ سعيد.

الحمل: تهتم بأوضاعك المالية، تمر بأزمة، تراجع حساباتك وتخفف من مصاريفك، خاصة انك اليوم ستتعب قليلا، معاكسات على صعيد أوراق او امور قانونية، انتظر، اشارة استفهام حول امورك المالية، مكاسب وخطوات مالية فيها دفع

الثور: تقوم بتعديل سيرتك الذاتية وانت مليء بالنشاط والحيوية، تقدم نصيحة لمن حولك، تحب الاضواء، انتبه لخطواتك، مساعدة من الاخرين، جوك جميل، قوة سيطرة، حظ جيد

الجوزاء: محيطك غير متعاون معك، تشعر بتجاوب الاخرين معك، مشملة طارئة تطلب منك التعامل بمزيد من الحكمة والصبر، انتبه لاصدقائك وعملك، تنتقل من مكان لمكان او من حال لحال، اعكال كثيرة، تراكم اعمال

السرطان: لا مانع من تجريب اسلوب جديد او طريقة جديدة بعملك وتكون حريصا، ابتعد عن المغامرات، تساعد الاخرين، دعوات وعزائم ومعارف جدد، مفاجآت اجتماعية او حفلات، تحقق هدف بخصوص عمل او اشياء قريبة لقلبك

الأسد: واثق من نفسك وخطواتك، تراقب من حولك وتدقق بالتفاصيل، تعمل مع الغرباء، اقتراحات جديدة تقدمها لمن هم مسؤولون عنك، تنفيذ مهام، حاول انجاز اعمالك، انتقادات تطالك اليوم

العذراء: الكواكب تمنحك طاقة داخلية كبيرة وعالية، يوم مفرح لسهولة الاتصالات، احتمال تقوم بمعالجة قضايا فيها ثغرات، تنجز كل مهامك وتقوم بعملية تصويب، تعاطي مع سفر واتصال من بعيد، تعامل مع الخارج، قادر على التواصل مع الجميع، صحتك جيدة

الميزان: لا ترهق نفسك نهارك فيه مد وجزر، ويعطيك طاقة فوق طاقتك، تتجه للروتين بشكل غير عادي، انتبه لعلاقاتك بسبب ترددك، تشعر بان المقربين ينكمشون، مرافقة مريض، امور مالية مشتركة

العقرب: بما القمر بالثور، انتبه قليلا، يوم للناس الذين يعارضوك على صعيد عمل، تضبط انفعالاتك، عرقلة حولك، كن حذر بعلاقاتك وعوض ما فاتك، انطلق، قصة شراكة في عمل او عاطفة

القوس: محيطك غير متعاون معك، تشعر بتجاوب الاخرين معك، مشملة طارئة تطلب منك التعامل بمزيد من الحكمة والصبر، انتبه لاصدقائك وعملك، تنتقل من مكان لمكان او من حال لحال، اعكال كثيرة، تراكم اعمال

الجدي: تبرهن عن قدراتك، وتنضم لمجموعة تؤيد أفكارك وأقوالك، تدخل بنقاشات وتعمل بجهد، ترتب اعمالك لان الحظ معك، احتمال اخبار جيدة، تغيير مكان اقامتك او تغيير بشكلك

الدلو: مهتم بامور بيتية وعائلية، لا تفكر بأشياء سلبية، حاول ان تزن الامور بهدوء، انتبه من اجواء الخلافات، تكون عصبي وتتعب من اجل راحة الغير، صحتك فيها تقلبات، تحصل على مساعدة مطلوبة

الحوت: تحاول تحسين اعمالك وتسمع خبر عن اعمال انتظرتها من فترة، مقابلات ولقاءات، توافق على اي دعوة تلوح بالافق، لديك اكثر من موعد، حضورك مميز، حوارات توصلك للنجاح، تتعاطى بزيارة غير متوقعة، اخبار وتقرب وتعامل مع المحيط بشكل ايجابي