مسيرات جماهيرية كبرى في اليمن إحياء ليوم القدس العالمي

جهينة نيوز:

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء و12 محافظة أخرى اليوم مسيرات جماهيرية كبرى إحياء ليوم القدس العالمي ودعما للقضية الفلسطينية وتنديدا بجرائم كيان الاحتلال الصهيوني المتواصلة ضد الفلسطينيين.

وذكر موقع المسيرة نت أن حشودا ضخمة من اليمنيين تجمعوا في الشوارع ورفعوا أعلام الجمهورية اليمنية والأعلام الفلسطينية ولافتات مناهضة للسياسة الأمريكية في المنطقة وأخرى تعبر عن تضامن الشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه.

وندد المشاركون بما تسمى صفقة القرن رافضين كل مواقف الأنظمة العربية العميلة لتصفية القضية الفلسطينية خدمة لأعداء الأمة وشددوا على أن (إسرائيل) هي العدو الحقيقي للأمة وأن القضية الفلسطينية ستظل قضية الشعب اليمني الأولى على الرغم من العدوان الذي تشنه أمريكا وأدواتها في المنطقة على اليمن.

وأكد عضو المجلس السياسي محمد علي الحوثي في كلمة خلال المسيرات أن خروج الشعب اليمني اليوم هو من أجل نصرة فلسطين مشيرا إلى تغييب القضية الفلسطينية عن البيان الختامي للقمة العربية رغم زعمهم أن القضية الفلسطينية من أولوياتهم.

كما ألقى مسؤول الملف الفلسطيني لأنصار الله حسن الحمران كلمة أكد فيها أن يوم القدس العالمي أبقى فلسطين حية في قلوب ابناء الشعب العربي ووجدانهم لافتا إلى أن الدويلات والمشيخات الخليجية وجدت لحماية الكيان الصهيوني الغاصب وتدمير الأمة من داخلها.