صحيفة صينية: بكين سترد على إجراءات أمريكا ضد هواوي

جهينة نيوز:

كشفت صحيفة غلوبال تايمز الصينية عن عزم الحكومة الصينية الرد بقوة على الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية الإجراءات التي اتخذتها ضد شركة هواوي وعدد من الشركات الصينية الأخرى.

وقال رئيس تحرير صحيفة (غلوبال تايمز) هو شي جين وهو أيضاً رئيس تحرير صحيفة الشعب الحكومية الصينية في تغريدة على “تويتر” “إن بكين لن تجلس بهدوء وتنتظر وإنما ستتخذ إجراءات مضادة”.

يشار إلى أن شركة “هواوي” حركت أمس الأول دعوى في الولايات المتحدة تطالب فيها بإقرار عدم دستورية إدراجها من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب في القائمة السوداء الأمريكية ومنعها من شراء المكونات والتكنولوجيا من منتجين أمريكيين.