الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلق على زيادة المخزون الايراني من اليورانيوم و الماء الثقيل

جهينة نيوز:

جددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأكيدها التزام إيران بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي بينها وبين دول “5 زائد واحد”.

وجاء في التقرير ربع السنوي للوكالة نقلته رويترز إن “إيران التزمت بالسقف المفروض بموجب الاتفاق المبرم عام 2015 على أنشطة من بينها مستوى تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم المخصب”.

وأضاف التقرير “إن مخزون إيران من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب ارتفع قليلا ولكنه ظل ضمن الحدود المسموح بها بموجب الاتفاق وهي 130 طنا”.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير مرة التزام إيران بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي الموقع معها وحذرت من مغبة إلغاء هذا الاتفاق.

وكانت إيران أعلنت وقت سابق من هذا الشهر أنها ستخفض تنفيذ بعض التعهدات بناء على بنود الاتفاق النووي وستوقف بيع اليورانيوم المخصب والماء الثقيل وأمهلت الأطراف الخمسة المتبقية في الاتفاق 60 يوما لتنفيذ تعهداتهم وذلك بعد أن نفذت طهران آليات الاتفاق وقدمت كل ما هو مطلوب منها بموجبه.