الى متى هذا الطقس الحار ... تعرف على حالة الجو في سورية

جهينة نيوز:

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 6 إلى 10 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي مرفق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحوا وحارا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديميا شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح متقلبة إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا في المنطقة الساحلية مع بقائها أعلى من معدلاتها بحدود 6 إلى 8 درجات مئوية في أغلب المناطق ويكون الطقس حارا وصحوا بشكل عام سديميا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….

الجمعة السبت الأحد

دمشق 40-24 39-23 40-24

القنيطرة 37-20 36-19 37-20

درعا 40-24 39-22 39-22

السويداء 39-23 38-22 37-21

حمص 40-22 39-21 38-21

حماة 41-23 40-22 39-21

الحسكة 43-22 44-21 44-22

اللاذقية 33-22 31-21 30-20

طرطوس 34-22 32-21 30-21

حلب 40-23 39-22 40-21

ادلب 39-23 38-22 39-21

دير الزور 43-24 43-25 44-25

الرقة 42-22 42-23 43-23