ابن الخامسة عشر عاماً يطلق النار على والده في منطقة المزة بدمشق

جهينة نيوز:

القت الشرطة القبض على شاب بعمر الخامسة عشر كان قد أطلق النار على والده في منطقة المزة بدمشق.

وفي التفاصيل قال بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم نشر على الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، "وردت معلومات الى قسم شرطة المزة الغربي بدخول شخص إسعافاً إلى مشفى الرازي في دمشق مصاب بطلق ناري بالرأس، وعلى الفور توجهت دورية من قسم شرطة المزة الغربي إلى مكان وقوع الجريمة وبدأت بجمع الأدلة لمعرفة الفاعل .

وتابع البيان ومن خلال البحث وجمع المعلومات تبين بأن ابن المغدور المدعو ( ع . هـ ) تولد 2004 هو من أطلق النار عليه وفر هارباً إلى محلة (جرمانا ) قاصداً منزل أحد أصدقائه كي يؤمن له السفر خارج القطر، وفي أقل من ساعتين تم إلقاء القبض عليه ومصادره السلاح وإحضاره إلى القسم، وبالتحقيق معه اعترف بأنه قام بإطلاق النار على والده بسبب زواج والده على أمه، وبسبب تركه وحيداً .

وختم البيان، مازالت التحقيقات مستمرة، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.

المصدر: رصد/ جهينة