ترامب يفرض رسوم جمركية على المكسيك للحد من الهجرة غير الشرعية

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية بنسبة 5 بالمئة على المنتجات القادمة من المكسيك بهدف الحيلولة دون تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى الولايات المتحدة عبر الحدود المشتركة.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "اعتبارًا من 10 يونيو/ حزيران، سيبدأ فرض رسوم جمركية بنسبة 5 % على كافة المنتجات القادمة من المكسيك، وهذا الإجراء سيستمر حتى توقف تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى بلدنا".

وأضاف: "هذه الرسوم الجمركية ستزداد تدريجيًا إلى حين حل مشكلة الهجرة غير القانونية".

كما أصدر ترامب بيانًا، شرح فيه أسباب فرض رسوم جمركية على المكسيك، وأشار إلى أن الأخيرة لم تفعل شيء لوقف المهاجرين غير القانونيين القادمين من بلدان أميركا اللاتينية.

وأكد أن تلك الرسوم ستزداد بنسبة 5 بالمئة كل شهر، وستستمر حتى 25 بالمئة بحلول الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وشدد ترامب أنه سيتم إلغاء تلك الرسوم فورًا في حال إيقاف المسكيك للمهاجرين.

ويطالب ترامب، الذي تعرض لانتقادات بسبب سياساته المناهضة للهجرة، ببناء جدار للحد من "الهجرة غير القانونية وتهريب المخدرات" على الحدود مع المكسيك.