بلدة إسبانية تغيّر إسمها بعد 71 عاماٌ والسبب..!

جهينة نيوز:

تناقلت المواقع الإخبارية خبراً يفيد بأن بلدة إسبانية صغيرة ينسب الفضل في تأسيسها لفرانثيسكو فرانك قد قرّرت حذف الدكتاتور السابق من إسمها، وذلك بعد تحول في سياستها المحلية.

وتحمل البلدة، الواقعة في غرب إسبانيا والتي يعيش فيها نحو 2500 مواطن، إسم جواديانا ديل كاوديو، وهو بمثابة تكريم لليميني فرانكو الذي زارها عام 1951 ليبدأ في إنشائها، علماً أن إل كاوديو هو اللقب الذي اشتهر به فرانكو.

وجاءت خطوة تغيير الإسم هذه بعدما مُني حزب فوكس اليميني المتطرف بالهزيمة في انتخابات محلية يوم الأحد، وهذا ما دفع بفرانثيسكو مورينو رئيس البلدية الاشتراكي الجديد الى إبلاغ وكالة رويترز بأنه سيتم إزالة كل ما يرمز لفرانكو من المشهد العام، لافتاً الى أن هذا الإجراء سيكون الأول لمحو آثار فرانكو حتى يتسنى للبلدة الحصول على تمويل.

إشارة الى أن رئيس البلدية السابق كان قد تحدى قانوناً صدر عام 2007 بإزالة كل ما يرمز لفرانكو، ما أدى الى قطع التمويل الذي كان يوجه إلى البلدة.