كابول: إصابة 4 جنود أميركيين ومقتل 4 أفغان في تفجير انتحاري

جهينة نيوز:

قُتل أربعة أفغان على الأقل وأُصيب أربعة جنود أميركيين بجروح طفيفة في انفجار سيارة مفخّخة اقتحمت قافلة للجيش الأميركي في كابول الجمعة، بحسب ما قال مسؤولون.

ووقع التفجير الذي تبنّته حركة طالبان لدى اقتحام سيارة محمّلة بالمتفجرات قافلة عسكرية في شرق كابول، بحسب ما أعلن متحدّث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي.

وقال رحيمي "للأسف استشهد أربعة من مواطنينا في الهجوم وجرح ثلاثة آخرون صودف مرورهم في المكان".

وصرح متحدّث باسم قوة "الدعم الحازم" التابعة لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان إن اربعة جنود أميركيين أصيبوا بجروح طفيفة.

وعادة تتنقل القوات الأميركية في كابول في آليات عالية ومصفّحة قادرة على حماية الجنود من القنابل معروفة باسم "مركبات محصّنة ضد الألغام والكمائن"، وهي آليات صلبة لكن يسهل رصدها.