إيران.. السعودية انضمت إلى أمريكا وإسرائيل في مسعى لا جدوى له

جهينة نيوز:

ردت إيران على بيان القمة العربية المنعقدة أمس في السعودية ووصفتها باتهامات لا أساس، قائلة إن "السعودية انضمت إلى الولايات المتحدة وإسرائيل في مسعى لا جدوى له لحشد الرأي العام في المنطقة ضد طهران".

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء ان المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي رفض الاتهامات التي لا أساس لها الصادرة عن قادة دول عربية معينة، وقال: "نرى أن مسعى السعودية لحشد الرأي العام (الإقليمي) جزء من العملية التي لا جدوى لها والتي تتبعها أميركا والنظام الصهيوني ضد إيران".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان دعا خلال القمة العربية الطارئة التي استضافها أمس الخميس إلى اتخاذ إجراء حاسم لوقف "الأنشطة التخريبية للنظام الإيراني" في المنطقة في أعقاب هجمات استهدفت ناقلات نفط قبالة سواحل الإمارات ومحطتين لضخ النفط في المملكة. في الوقت نفسه قال مسؤولون أميركيون إن "نشر قوات أميركية في المنطقة ردع إيران".