"القمة العربية" تؤكد على "حق السعودية بالدفاع عن أراضيها"

جهينة نيوز:

أكدت القمة العربية الطارئة التي عقدت في السعودية يوم امس في بيانها الختامي على حق السعودية في الدفاع عن أراضيها، ونددت بهجمات الحوثيين على المملكة.

واستنكر البيان "استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع واعتبار ذلك تهديدا للأمن القومي العربي"، وشدد على مساندة الدول العربية لأي إجراءات تتخذها المملكة ضد تلك "الاعتداءات في إطار الشرعية الدولية".

ووفقا للبيان أكد على أن "الدول العربية تسعى إلى استعادة الاستقرار والأمن بالمنطقة وأن السبيل الوحيد لذلك إنما يتمثل في احترام جميع الدول في المنطقة لمبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التلويح بها والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وانتهاك سيادتها".

وانتقد البيان "سلوك إيران في المنطقة"، وقال إنه "ينافي تلك المبادئ ويقوض مقتضيات الثقة وبالتالي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة تهديدا مباشرا وخطيرا". وقال إن علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران "يجب أن تقوم على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل".

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد البيان الختامي للقمة "على تمسكها بقرارات القمة العربية التاسعة والعشرين في الظهران والقمة الثلاثين في تونس" بشأن التمسك بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.