واشنطن: سياستنا الثابتة هي وقف شراء النفط الإيراني تماما

جهينة نيوز:

ذكر الممثل الأميركي الخاص بإيران برايان هوك أن الولايات المتحدة ستعاقب أي دولة تشتري النفط من إيران بعد انتهاء الإعفاءات في الثاني من ايار.

وقال هوك إن واشنطن ستفرض العقوبات "حتى إذا لم تف دولة بحدود الشراء القصوى التي تفاوضت عليها من قبل... سياستنا الثابتة هي وقف شراء النفط الإيراني تماما. انتهى الأمر".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت في وقت سابق الخميس أن دولا مثل الصين والهند التي حصلت على إعفاءات في تشريين الثاني لشراء النفط الإيراني يمكنها مواصلة شراء الخام بعد الثاني من ايار إلى أن تصل إلى الحد الأقصى الذي تفاوضت عليه.