أبراج يوم الجمعة مع سمر عمران

مولود ٣١/ ٥: يحتل مرتبة من الحرية والنظام يكره القيود على قدر ما يكره الفوضى، متعاون مع الغير ضمن اسلوب حياتي واضح، يبحث عن مغامرة بالحياة من خلال الفن، شعاره الحركة، يستعيد الحيوية ويأخذ قرارات من الصغر، تتحول الأحلام إلى حقيقة في حياته، يكره المواجهة، رغبة باستفادة من الفرص تصل له أخبار جيدة، له شخصية جذابة ، تحركات وسفر وتجدد علاقات جديدة، سنة فيها انتقال جغرافي او عملي وإعادة نظر بعلاقات قديمة، سنة للاستثمارات، للبعض ارتباط

الحمل: حاول رفع معنوياتك لتجد تسييرا لامورك، تعمل على مسالة الصراحة دون جرح الاصدقاء، مصادفات تحمل لك أخبار جيدة ومكاسب مالية، تضع برنامج للمصاريف، تنفعل على صعيد أمور مالية بسبب أعطال او أقساط متراكمة او هدايا او تعويض ، انتبه للمصاريف

الثور: اجتزت عتبة الامتحانات الفلكية وبإمكانك اليوم متابعة بعض الجهود والتحركات التي عملت عليها سابقا لتؤكد عليها وتحرز تقدم وتحدد توجهك وتسمع جواب وتحصل على مرادك وتقوم بخطوة جديدة تناسبك على صعيد تغيير شكلك او حسم قضايا، سيطر على زمام الأمور

الجوزاء: يحمل لك هذا النهار بعض التحديات احتمال حوادث عابرة في عقر دارك، طباعك متقلبة لدرجة الغضب والاستفزاز، يوم ليس فيه حماية فلكية لا تعرض نفسك لمهب الريح حاول ان تسترخي ولا تبدأ اي مشروع في هذين اليومين فقد تلغى بعض المواعيد أكد قبل ان تذهب للموعد، نميمة ومعاتبة، انتبه لصحتك

السرطان: تلعب صداقاتك دور مهم في حياتك، والاصدقاء حولك وتكون اتصالاتك مثمرة وتلعب دور مهم بإنجاز مشاريعك، يوم جيد للقاء بالاصدقاء ضمن دعوة او تجلس على طاولة حوار وتناقش موضوع شخصي او عائلي، يوم جيد لتوسيع دائرة معرفتك، انتبه من الارهاق وصحتك بحاجة لاهتمام، تتعرف على وجه جديد او صداقات من الماضي، أمنية تتحقق.

الأسد: نهارك لا يحتاج إلى تسرع أو مغامرة بل يحتاج إلى تفكير وتروي قبل البدء بخطوة جديدة وخاصة اليوم تركز على عملك وتعرف ان من يجتهد يحصد تعبه، انتبه كي لا تعم الفوضى عليك وتكثر اصابع الاشارة السلبية عليك وعدم اهليتك لاي موضوع، تنجز اشياء من واجباتك، لا تنفعل ولا تخف، تعامل مع لهجة غير لهجتك تتلهف لبعض الاشياء انتبه لنفسك تتعامل مع غرباء

العذراء: تتحسن اجواء تحصد تأييد خاصة بحالة اتصالاتك وارتباطتك تحمل لك خبر تزداد حظوظك قد تستقبل زوار او انت تسافر تكبر طموحاتك، اخبار رائعة، تزداد الرغبة العاطفية احتمال يدخل بيتك عائد من سفر او احد افراد اسرتك يتحرك، يوم للحركة والتنقلات.

الميزان: مشجع ويحفزك على خوض مجالات جديدة تكون صعبة ومعقدة وتقوم من خلالها بعملية تجارية أو عملية تخص رواتب او فواتير للبعض مقابلات مع شخص نافذ وقدير ربما من خلال مشاركتك في تنفيذ موضوع شخصي، خبر لتسوية او مصالحة، اهتمامات غيبية او مرافقة مريض، ادرس خطواتك، امر استشفائي

العقرب: يحمل لك نهارك جدال وتأزم و تجد نفسك في ورطة تندم عليها فيما بعد انتبه من الفعل ورده الفعل لا تاخذ قرار بل انسحب بهدوء تجنب السرعة و العشوائية و انتبه من غيرة الشريك عليك بالمقابل لا تسكب الزيت على النار وعبر عن موقفك بليونة وخاصة على صعيد شريك عاطفي او شريك عمل او اتصال بالحبيب او الشريك وتستطيع عمل مصالحة مع الحبيب

القوس: نهار مهموم ومتنوع ومشاغل ومسؤوليات، يجب أن تجد فترة استراحة متقطعة فترة استراحة متقطعة خلال نهارك حتى تعيد شحن ذاتك بالطاقة، دقق بالتفاصيل ولا تترك للغموض مكان ولا تهمل عملك ولا تهمل صحتك واهتم بغذائك، احتمال اخبار مزعجة وكانك ستنجز كل خطواتك بيوم واحد، نهار غير اعتيادي على صعيد العمل.

الجدي: نهار ايجابي تتمتع بروح رياضية وتتمتع بروح المنافسة ويتطور نهارك بوئام حتى تتنفس الصعداء يوم مناسب لتصحح اخطاء وتعود عن بعض القرارات غير الحكيمة وحاول ان تتحالف مع الاقوياء، يوم فيه خير وبركة تحدد مسارك وتخترق صفوف المنافسة بقوة وسرعة وتسهر مع أصحابك، خبر يخص اولاد.

الدلو: الاجواء متشنجة حولك قد تنشغل بقصة تكون قريبة بحياتك الخاصة يتعلق قسم منها بالأهل او المقربين، يبدو اليوم مزعج فيه بعض الانذارات مع العائلة حاول تدعيم موقفك مع العائلة وللبعض جيد للتعامل بالعقارات او ترتيب البيت واعادة تنظيمه، خفف الاحتكاك مع العائلة والحظوظ لك غدا، للبعض تصليحات وأعطال، انتبه من العزلة انت حائر اليوم.

الحوت: اليوم تزداد قوة خاصة على صعيد فكر نشاط حركه سفرة قصيرة لا يخلو من فرص جديدة تخدم مساراتك يزداد سهرك و الاتصالات دخول اجواء مفرحة، جيد للتحضيرات، يوم للحظ والحب ولا تثر الغيرة تقوم بعملية تسويات واعمال او تعامل مع جيران أو اخوة اليوم ابتعد عن المزعجين، نشط بالمقابلات والتسوق