سقوط ضحايا بـ سلسة تفجيرات ارهابية في كركوك

جهينة نيوز:

وقعت في محافظة كركوك العراقية عدة تفجيرات ارهابية لعبوات ناسفة، مساء الخميس، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مستشفى كركوك العام أن التفجيرات أسفرت عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 18 آخرين.

بدورها، أعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان لها، أن أعمالا إرهابية استهدفت مناطق متفرقة في كركوك، مضيفة أن 6 عبوات ناسفة انفجرت، بينما تمكنت القوات الأمنية العراقية من إبطال مفعول عبوتين أخريين.

وأضافت خلية الإعلام الأمني أن "هذه الاعتداءات كانت في شارع القدس والمحافظة وطريق بغداد في محافظة كركوك"، حسبما نقلت قناة "السومرية" العراقية.

وأفادت "السومرية" بعدم وجود حظر للتجوال في محافظة كركوك على إثر التفجيرات.

ولم ترد أي أنباء على الفور عن إعلان أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات.