(نحو القدس.. شعار الأحرار) احتفالية للسفارة الإيرانية بدمشق

جهينة نيوز:

أقامت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق احتفالية تحت عنوان “نحو القدس.. شعار الأحرار” إحياء ليوم القدس العالمي وذلك في فندق داما روز بدمشق.

وأكد السفير الإيراني بدمشق جواد تركابادي أن صمود سورية بوجه المؤامرة وانتصارها انتصار لفلسطين ولإيران ولكامل محور المقاومة ضد قوى الاستعمار والهيمنة منوها بدور سورية في دعم القضية الفلسطينية وجعلها مبدأ ثابتا من مبادئها.

من جهته الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين لفت إلى أن إحياء يوم القدس العالمي هو للتأكيد على الإيمان والعزيمة على استعادة حقوقنا المغتصبة وتعبير عن “إرادة أمتنا في استمرار النضال لتحرير القدس رمز عروبتنا”.

وأشار المقداد إلى أن سورية اليوم تزداد صمودا وتحقق الانتصار تلو الآخر على الارهاب مجددا ثقته بانتصار محور المقاومة على المؤامرات التي يواجهها واستمراره في الصمود ضد التحديات.

من جانبه أكد الأمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة طلال ناجي أن القضية الفلسطينية لطالما كانت حاضرة منذ اليوم الأول لانتصار الثورة الإسلامية في إيران منوها بما تقدمه إيران من دعم للشعب الفلسطيني وموقفها الداعم لقضايا شعوب المنطقة الذي كان السبب الرئيسي في الحصار عليها.

حضر الاحتفالية مدير عام مؤسسة القدس الدولية الدكتور خلف المفتاح وأمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي حسام السمان ورئيس جامعة دمشق الدكتور ماهر قباقيبي وعدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية ومن أعضاء مجلس الشعب ورؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة بدمشق وفعاليات دينية وثقافية وإعلامية.