الكشف عن فوائد مذهلة للعنب الازرق و بشكل خاص لمن يعاني السمنة

جهينة نيوز:

أوصت دراسة بريطانية حديثة بضرورة إدراج العنب الأزرق في الاستراتيجيات الغذائية للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ولا سيما لدى أولئك الذين يعانون من السمنة المفرطة.

وخلال الدراسة التي نشرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية اليوم توصل فريق بحثي تابع لقسم التغذية والطب الوقائي بكلية طب الأطفال في جامعة شرق أنجليا البريطانية إلى أن تناول 150 غراما من عصير العنب البري يوميا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 15 بالمئة.

وتابع الباحثون تأثير العنب الأزرق على 138 شخصا تتراوح أعمارهم بين 50 و75 عاما ويعانون من زيادة الوزن والسمنة إذ تناول بعضهم 150 غراما وآخرون 75 غراما وتناولت مجموعة ثالثة عصيرا وهميا بديلا بلون بنفسجي مصنوعا من الألوان والنكهات الاصطناعية.

ووجد الباحثون أن تناول 150 غراما من العنب الأزرق يوميا أدى إلى تحسينات مستدامة في وظائف الأوعية الدموية وصلابة الشرايين مما يجعل الفرق كافيا لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تتراوح بين 12 و 15 بالمئة.