بوتين وأردوغان يبحثان الوضع في ادلب

جهينة نيوز:

أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث في اتصال هاتفي مع رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، تطورات الأوضاع في منطقة إدلب لخفض التصعيد.

وجاء في بيان الكرملين "جرت محادثة هاتفية بين رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، بحثا خلالها الوضع في سوريا".

وذكر الكرملين، في بيان أصدره عقب المكالمة، أن الطرفين "واصلا مباحثاتهما بشأن سوريا"، حيث "تمت الإشارة إلى تكثيف العمل المشترك بهدف إرساء الاستقرار في محافظة إدلب، بما في ذلك اتخاذ إجراءات فعالة خاصة بالقضاء على التشكيلات الإرهابية".