ميدالية فضية لسورية في أولمبياد آسيا والمحيط الهادي للمعلوماتية

جهينة نيوز:

أحرز فريق سورية ميدالية فضية في أولمبياد آسيا والمحيط الهادي للمعلوماتية الذي نظمته روسيا الاتحادية عبر الانترنت في الثامن عشر من الشهر الجاري لطلاب من أربعين دولة.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت جهينة نيوز نسخة منه اليوم أن الميدالية أحرزها الطالب تامر أكرم عماد من محافظة السويداء وهو من الصف الثالث الثانوي في المركز الوطني للمتميزين وعضو فريق الأولمبياد العلمي السوري للمعلوماتية وقد حل في المرتبة الـ36 من أصل 201مشارك ومشاركة من نخبة أقوياء العالم بالمعلوماتية كالصين واليابان وروسيا واستراليا وإيران.

وشكل أولمبياد آسيا والمحيط الهادي للمعلوماتية محطة تحضيرية مهمة لفريق الأولمبياد العلمي السوري الذي يستعد للمشاركة في الأولمبياد العالمي للمعلوماتية المقرر إقامته في تموز القادم بأذربيجان.