عسكريون أمريكيون يحذرون ترامب: لا تحارب إيران

جهينة نيوز:

وجه 76 جنرالا أمريكيا متقاعدا، ودبلوماسيون، تحذيرا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بألا يقدم على إشعال حرب مع إيران.

ذكر ذلك موقع "كومون دريمز" الأمريكي، في تقرير تحدث فيه العسكريون والدبلوماسيون الأمريكيون، عن إمكانية خروج الأمور عن السيطرة بصورة سريعة، يمكن أن تقود إلى حرب مدمرة مع إيران.

وقال الموقع إن العسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين وقعوا خطابا، موجها إلى البيت الأبيض، طالبوا فيه ترامب بعدم الإقدام على محاربة إيران لأسباب استراتيجية.

ويقول الخطاب: "سواء كانت الحرب مع إيران بقرار من ترامب، أو نتيجية حسابات خاطئة، فإنها ستؤدي إلى تبعات سيئة، على منطقة الشرق الأوسط، التي تعاني من غياب الأستقرار".

وأضاف: "ستكون تكلفة تلك الحرب البشرية والمالية والجيوسياسية كبيرة".

ولفت الموقع إلى أنه من غير المعروف، ما إذا كان الخطاب وصل ترامب أم لا، مشيرا إلى أن الخطاب، الذي نشره موقع "وور أون ذا روك" الجمعة الماضي، تلاه قرارا من ترامب بإرسال مزيد من الجنود إلى الشرق الأوسط، ووصف هذا التحرك بأنه يهدف إلى حماية القوات الموجودة في المنطقة.

وحذر الخطاب، إدارة ترامب، من أن التصعيد الحالي بين أمريكا وإيران يمكن أن يخرج عن السيطرة بصورة لا يمكن تداركها، ويؤدي إلى نشوب حرب ربما لا تريدها واشنطن أو طهران.

وتابع الخطاب: "ما يزيد من احتمال خروج الأمور عن السيطرة على تراجع مستوى التواصل المباشر بين المسؤولين السياسيين والعسكريين في كلا الدولتين، في ضوء تصاعد الحرب الكلامية بينهما".